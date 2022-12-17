Hull City 1-1 Sunderland (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Tufan attı Hull 1 puanı kaptı!
İngiltere Championship'te Hull City, evinde Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golünü milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.12.2022- 20:50
MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sunderland 74. dakikada Ross Stewart ile öne geçerken, Hull City bu gole Ozan Tufan'ın 82. dakikada attığı golle karşılık verdi.
Hull City'de Oscar Estupinan, 49. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Sundeland'de Elliot Embleton, 59. dakikda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Hull City'de Ozan Tufan 71, Doğukan Sinik ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hull City 26, Sunderland 31 puana yükseldi.