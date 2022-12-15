Aston Villa - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Aston Villa - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Aston Villa ve Villarreal kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aston Villa - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 12:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022- 12:10