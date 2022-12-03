Ozan Tufan transfer olacak mı? Hull City açıkladı...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Belek'te devam eden Hull City'de başkan vekili Tan Kesler, açıklamalarda bulundu.
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Hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade eden Tan Kesler, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz, burada kendimizi çok iyi hissediyoruz.
Çalışmalar iyi gidiyor. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.