Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta taraftarların ev sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin'e gitmişti.
Anderson Talisca'ya şok tepki! "Sınır dışı edilmeli"
Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca, Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ı eleştiren açıklamaları sonrası büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ı eleştiren Anderson Talisca'ya, Suudi basınından sert tepki geldi. İşte detaylar...