Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın sosya medya hesabından Türkiye'ye dönüş mesajı vermesinin altında yatan sebep ortaya çıktı. İşte Brezilyalı ismin Türkiye'ye geliş nedeni...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.11.2022- 15:44
Alex'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı; "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. Yok yahu dedi bir reklam işi için ziyaret edecekmiş."
NE DEMİŞTİ?
Alex de Souza önceki gün Twitter hesabından "Türkiye, evime dönüyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı efsanenin kulüpte görev alaca��ı ihtimali karşısında heyecanlanmıştı.