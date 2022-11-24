Lion City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Lion City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Lion City sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lion City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 16:00