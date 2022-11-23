İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj serisinde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor. Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor." denildi.

Ayrılığa ilişkin açıklama yapan Cristiano Ronaldo ise "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu, asla değişmeyecek. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor." ifadelerini kullandı.



