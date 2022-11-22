Son yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo ile Manchester United'ın yolları ayrıldı. Yıldız isim kulüp yöneticileri ve teknik heyet hakkında çarpıcı sözler sarf etmişti.

Son yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo ile Manchester United'ın yolları ayrıldı. Yıldız isim kulüp yöneticileri ve teknik heyet hakkında çarpıcı sözler sarf etmişti.

Manchester United'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal geçerli olmak suretiyle Manchester United'dan ayrılmıştır.

Old Trafford'daki iki döneminde oynadığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkıdan dolayı kulübümüz kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'da herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın gelişimini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda."

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar ile ikinci döneminde 45 karşılaşmada forma giydi. Dünya yıldızı bu mücadelelerde 27 gol atıp 5 asist üretti.

İŞTE MANCHESTER UNITED'DAN YAPILAN PAYLAŞIM: