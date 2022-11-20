Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Macaristan sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Macaristan ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Macaristan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Yunanistan maçı 20 Kasım Pazar günü saat 22:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.