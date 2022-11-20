Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Lüksemburg sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lüksemburg - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Lüksemburg ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Bulgaristan maçı 20 Kasım Pazar günü saat 17:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.