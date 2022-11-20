Uzun yıllardır medya sektöründe yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti. 83 yaşındaki usta gazeteci bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.



Aspor.com.tr ailesi olarak usta gazeteci Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

HINCAL ULUÇ GAZETECİLİĞE HENÜZ 17 YAŞINDA BAŞLAMIŞTI!

17 yaşında gazetecilik hayatına başlayan duayen gazeteci, 1990 yılından beri Sabah Gazetesi'nde köşe yazılarına imza atıyordu. Uluç ayrıca A Spor'da da spor yorumculuğu yapıyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Türk medyasının duayen isimlerinden Huncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

Uzun süre köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yapan Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmakta; ayrıca, A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı.