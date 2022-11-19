Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Kosova sahasında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kosova - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Kosova ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Faroe Adaları maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.