Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Gana sahasında İsviçre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gana - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Gana ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GANA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gana - İsviçre maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

GANA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsviçre

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Okafor

Gana

Ati-Zigi; Lamptey, Salisu, Djiku, Baba Rahman; Partey, Idrissu; J Ayew, Kudus, Sulemana; I Williams