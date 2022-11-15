Dünya Kupası arasıyla birlikte hem kulüpler hem milli takımlar hazırlık maçları yapıyor. Venezuela ie Panama kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Venezuela - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Venezuela ile Panama kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Venezuela - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZUELA - PANAMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezuela - Panama maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.