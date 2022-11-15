Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Denizlispor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 5-0'lık skorla kazandı. Ancak Denizli ekibinde cezası bulunan Emre Furtana'nın oyuna sonradan dahil oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bu doğrultuda Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Altaş Denizlispor'un evinde rakibine 5-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği müsabakanın 73'üncü dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan oyuncunun karşılaşmada süre alması nedeniyle Denizlispor, PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı. Şanlurfaspor'un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.