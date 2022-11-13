Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Mainz ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Eintracht Frankfurt maçı 13 Kasım Pazar günü, saat 17.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

MAINZ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Zentner; Fernandes, Bell, Caci; Widmer, Stach, Lee, Kohr, Aaron; Ingvartsen, Onisiwo

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Smolcic, Ndicka; Knauff, Sow, Gotze, Pellegrini; Lindstrom, Kamada, Muani