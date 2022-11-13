İstanbulspor Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim'de olan patlamaya ilişkin açıklama
Hatayspor İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beyoğlu'ndaki patlama nedeniyle maça ilişkin değerlendirme yapmak istemiyor. Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.11.2022- 20:00
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, yaşanan olaydan dolay maçla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirterek, şunları aktardı:
"Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok."