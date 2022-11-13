İstanbulspor Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim'de olan patlamaya ilişkin açıklama

Hatayspor İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beyoğlu'ndaki patlama nedeniyle maça ilişkin değerlendirme yapmak istemiyor. Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2022- 20:00