Freiburg'a galibiyeti getiren golleri Vincenzo Grifo (3) ve Michael Gregoritsch kaydetti. U. Berlin'in tek golü ise Sven Michel'den geldi. Ayrıca konuk ekipte Diogo Leite direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Freiburg 30 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Union Berlin ise 27 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Dünya Kupası arası sonrası 21 Ocak 2023'te Freiburg deplasmanda Wolfsburg'la karşılaşacak. Union Berlin ise yine aynı tarihte Hoffenheim'ı ağırlayacak.