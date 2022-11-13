Freiburg 4-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Freiburg'dan dört dörtlük galibiyet!

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Freiburg ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga 'nın 15. haftasında Freiburg sahasında Union Berlin 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri Vincenzo Grifo (3) ve Michael Gregoritsch kaydetti. U. Berlin'in tek golü ise Sven Michel'den geldi. Ayrıca konuk ekipte Diogo Leite direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Freiburg 30 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Union Berlin ise 27 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Dünya Kupası arası sonrası 21 Ocak 2023'te Freiburg deplasmanda Wolfsburg'la karşılaşacak. Union Berlin ise yine aynı tarihte Hoffenheim'ı ağırlayacak.