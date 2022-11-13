Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başkanı Duilio Monteiro Alves, teknik direktör Vitor Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve yeni sezonda takımın başında olmayacağını duyurdu.

Brezilya Ligi'nde sezonun son maçları oynanırken, Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves'ten flaş bir açıklama geldi.

Alves yaptığı açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu ve yeni sezonda kendisiyle yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

Alves, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Corinthians'ta sezonu 65 puanla 4. sırada bitirdi.