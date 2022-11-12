Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Napoli sahasında Udinese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Udinese maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

NAPOLI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success