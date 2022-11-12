İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 90+8. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve Manchester ekibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Brentford'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Brentford'u ağırladı.

Konuk ekip, 16 ve 90+8. dakikalarda Ivan Toney'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Manchester City'nin tek golü ise 45+1. dakikada Phil Foden'dan geldi.

İç sahadaki ilk yenilgisini yaşayan ve 32 puanda kalan Manchester ekibi, Dünya Kupası arasına lider Arsenal'ın arkasında ikinci sırada girdi. Dört hafta sonra kazanan Brentford ise 19 puana ulaştı.