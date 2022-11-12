Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Augsburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Bochum maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

AUGSBURG - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Jensen, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen; Vargas, Rexhbecaj, Gruezo, Maier, Demirovic; Niederlechner.

Bochum

Riemann; Gamboa, Lampropoulos, Ordets, Soares; Losilla, Stoeger; Osei-Tutu, Foerster, Antwi-Adjei; Hofmann