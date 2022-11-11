Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Borussia Monchengladbach ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 4-2 kazandı.

M'Gladbach'a galibiyeti getiren golleri Hofmann, Bensebaini, Thuram ve Kone kaydetti. Dortmund'un golleri ise Brandt ve Schlotterbeck'ten geldi.

Ayrıca ev sahibi ekibin Hofmann'la bulduğu bir gol de VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından B. M'Gladbach 3 puanı hanesine yazdırdı ve 22 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Dortmund ise 25 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında M'Gladbach sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Dortmund ise sahasında Augsburg'la kozlarını paylaşacak.