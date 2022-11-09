Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Schalke sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Schalke ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Mainz maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.

SCHALKE - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani, Mohr; Kral, Flick; Drexler, Polter, Bulter; Terodde

Mainz

Zentner; Bell, Hack, Caci; Widmer, Barkok, Kohr, Caricol; Burkardt, Fulgini; Onisiwo