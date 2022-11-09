İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Mücaceleyi ev sahibi ekibi 6-1 kazanırken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle oynadı.

İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Inter ile Bologna kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Dzeka, Dimarco (2), Martinez, Hakan Çalhanoğlu (p) ve Gosens kaydetti. Konuk takımın tek golü Lykogiannis'ten geldi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter 27 puana yükseldi. Bologna ise 3 maç sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Inter deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.