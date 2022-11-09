Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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