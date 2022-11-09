Frankfurt Hoffenheim 4-2 | MAÇ SONUCU-ÖZETİ

Frankfurt, Hoffenheim ile Bundesliga'nın 14. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Sow, Kolo, Dina ve Jesper kaydetti. Konuk takımın gollerini Banumgartner ve milli futbolcumuz Ozan Kabak kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 00:25