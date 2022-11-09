Frankfurt Hoffenheim 4-2 | MAÇ SONUCU-ÖZETİ
Frankfurt, Hoffenheim ile Bundesliga'nın 14. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Sow, Kolo, Dina ve Jesper kaydetti. Konuk takımın gollerini Banumgartner ve milli futbolcumuz Ozan Kabak kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.11.2022- 00:25
Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini Sow, Kolo, Dina ve Jesper kaydetti.
Konuk takımın gollerini Banumgartner ve milli futbolcumuz Ozan Kabak kaydetti.
Bu sonucun ardından Frankfurt 26 puan olurken, Hoffenheim 18 puanda kaldı.