Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Spezia sahasında Udinese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki,Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Spezia ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Udinese maçı 8 Kasım Salı günü saat 20.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SPEZIA - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Caldara, Kiwior, Ampadu; Holm, Ellertsson, Ekdal, Amian; Strelec; Nzola, Maldini

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Jajalo, Walace, Arslan, Pereyra; Success, Beto