Cremonese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Cremonese sahasında Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki,Cremonese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Cremonese ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Milan maçı 8 Kasım Salı günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CREMONESE - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Quagliata, Meite, Pickel; Buonaiuto, Tsadjout, Okereke

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Origi