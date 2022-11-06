Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Sampdoria sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Sampdoria ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samdoria - Fiorentina maçı 6 Kasım Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame