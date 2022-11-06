La Liga'nın 13. haftasında Real Betis sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Real Betis ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Sevilla maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Moreno, Pezzella, Edgar, Sabaly; Rodriguez, Fekir, Carvalho; Canales, Iglesias, Henrique

Sevilla

Bounou; Acuna, Rekik, Gudelj, Montiel; Rakitic, Jordan; Gomez, Torres, Mir; Dolberg