Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Freiburg sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Freiburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Köln maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 19:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.