Chelsea - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea - Arsenal maçı 6 Kasım Pazar günü saat 15:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Chalobah, Loftus-Cheek, Jorginho, Mount, Cucurella, Havertz, Sterling, Aubameyang.
Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.
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