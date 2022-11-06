İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Chelsea sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Arsenal maçı 6 Kasım Pazar günü saat 15:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Chalobah, Loftus-Cheek, Jorginho, Mount, Cucurella, Havertz, Sterling, Aubameyang.

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.