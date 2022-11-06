Bayer Leverkusen 5-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU-ÖZETİ

Bayer Leverkusen Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Leverkusen formda rakibini 5-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 46. dakikada Robert Andrich, 56 ile 58. dakikada Moussa Diaby, 68. dakikada Adam Hlozek ve 76. dakikada Mitchel Bakker kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 19:22