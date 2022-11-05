Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Werder Bremen sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Werder Bremen - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Werder Bremen ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Schalke 04 maçı 5 Kasım Cumartesi günü, saat 20:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.