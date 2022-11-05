Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Mainz 05 sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz 05 - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Mainz 05 ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Wolfsburg maçı 5 Kasım Cumartesi günü, saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.