Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Leeds United sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leeds United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Leeds United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Bournemouth maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.