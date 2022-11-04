İtalya Serie A devlerinden Juventus'un genç takımında forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'da adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı.
Tolunay Kafkas konuştu! Kenan Yıldız Milli Takım'ı seçecek mi?
İtalya Serie A devlerinden Juventus'un genç takımında forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'da adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Performansıyla dikkatlerini üzerine çeken genç oyuncunun Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi seçip seçmeyeceği merak konusuydu. Ümit Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte o sözler...
Performansıyla dikkatlerini üzerine çeken genç oyuncunun Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi seçip seçmeyeceği merak konusuydu.
Ümit Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuya ilişkin açıklamada bulundu.