Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı 4 Kasım Cuma günü, saat 22:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.