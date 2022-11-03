Trabzon'da Türkiye-Macaristan dostluk maçı oynandı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı ve son haftasında Trabzonspor ile Ferencvaros'un karşılaşacağı maç öncesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği futbol takımları dostluk maçı yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 16:27