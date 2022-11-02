Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Celtic ile karşılaştı.
Maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, yeni bir rekora imza attı.
37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı
Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı.
Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.