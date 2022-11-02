Real Madrid'li Modric Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Celtic'i 5-1 ile geçti. Maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, yeni bir rekora imza attı. Hırvat oyuncu bu başarının ardından Burak Yılmaz'ın en Şampiyonlar Ligi'ndeki en yaşlı gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 00:11