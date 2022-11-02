Manuel Neuer'e kanser teşhisi konuldu!
Alman devi Bayern Münih'in başarılı file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu açıkladı. Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 02.11.2022- 13:47
Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.
Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi.
Başarılı file bekçisi ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı.
Manuel Neuer, daha önce omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemiyordu.