Manuel Neuer'e kanser teşhisi konuldu!

Alman devi Bayern Münih'in başarılı file bekçisi Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu açıkladı. Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 13:47