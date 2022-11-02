İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile İtalya'nın Juventus Kulübünün ilgilendiği iddia edildi.
TRANSFER HABERİ: İspanya'dan olay iddia! Juventus Enes Ünal ile ilgileniyor
La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile İtalya'nın Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü. İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un, kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.11.2022- 15:51
İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un, kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.