Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı öncesinde Mircea Lucescu konuştu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu maç hakkında konuştu. Lucescu, "Fenerbahçe başından beri iyi bir takım oluşturmak için büyük efor sarf etti. Bu çok doğal bir şey. Takımın oturması gerekir. Fenerbahçe zaman içinde gelişti. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu. " dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 21:45