Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi, sezon sonundan MLS'e transfer olabilir.
Athletic'de yer alan haberde, Inter Miami'nin ortaklarından Jorge ve Jose Mas'ın görüşmeleri yürüttüğü ve Arjantinli yıldızın takıma katılma ihtimalinin arttığı belirtildi.
Haberde, Inter Miami ve Lionel Messi arasında görüşmelerin uzun süredir devam ettiği aktarılırken Paris Saint Germain ve Barcelona'nın da Arjantinli yıldızla görüşeceği kaydedildi. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar iki taraf arasında yeni bir görüşme beklenmediği aktarıldı.
Lionel Messi için flaş transfer iddiası! Yeni adresi Amerika
Transfer haberi: PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun kariyerine Amerika'da devam edebileceği belirtildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 31.10.2022- 11:41
Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi, sezon sonundan MLS'e transfer olabilir.