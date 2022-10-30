İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan kozlarını paylaştı. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Torino'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Koffi Djidji ve 37. dakikada Miranchuk kaydetti. Konuk ekip Milan'ın tek golü 67. dakikada Junior Messias'tan geldi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Torino'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Koffi Djidji ve 37. dakikada Miranchuk kaydetti. Konuk ekip Milan'ın tek golü 67. dakikada Junior Messias'tan geldi.

Torino'da forma giyen genç futbolcu Emirhan İlkhan, Milan maçının kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla beraber ligdeki son 4 maçını kazanan Milan'ın galibiyet serisini sonlandıran Torino puanını 17'ye yükseltti. Zirve yolunda kayıp yaşayan Milan 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Milan evinde Spezia'yı konuk edecek.