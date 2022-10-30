Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Manchester United sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. haftada Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - West Ham United maçı 30 Ekim Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.