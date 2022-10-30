Lazio 1-3 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'da 12. hafta maçında Lazio ile Salernitana karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Salernitana 3-1 kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren goller 51. dakikada Candreva, 68. dakikada Federico Fazio ve 76. dakikada Boulaye Dia'dan geldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 22:05
Stadio Olimpico'da oynanan maçı Salernitana 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 51. dakikada Candreva, 68. dakikada Federico Fazio ve 76. dakikada Boulaye Dia'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Salernitana, puanını 13 yaptı. Lazio ise 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Roma deplasmanına gidecek. Salernitana ise Cremonese'yi konuk edecek.