Empoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Empoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Empoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Atalanta maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EMPOLI - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers

Atalanta

Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata