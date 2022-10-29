Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.

De la Meinau Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve 35. dakikada Issa Kabore kaydetti. Deplasman ekibinin golleri 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro'dan geldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Ligde son 3 maçını kaybeden Marsilya, Strasbourg karşısında son dakikaya kadar önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Strasbourg ise son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 24'ya, Strasbourg ise 10 çıkardı.